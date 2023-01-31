Новый игровой комплекс появится в Детском парке Пскова к лету

09:20, 31 января 2023, ПАИ

Новый игровой комплекс появится в Детском парке Пскова к лету, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Обустройством займется тот же подрядчик, что и в Финском парке.

Набор оборудования включает две конструкции с лесенками и горками, двойные качели, карусель, качалки и домик. Резиновое покрытие убережет малышей от травм, а лавочки дадут возможность отдохнуть взрослым.

«Три площадки - одна в Детском и две в Финском парках – будут обустроены благодаря поддержке губернатора области Михаила Ведерникова. В перспективе продолжим развивать Детский парк как одно из основных мест притяжения семей с детьми в городе», - рассказал Борис Елкин.