Молодой человек попался на краже алкоголя в Пскове

11:53, 02 февраля 2023, ПАИ

Молодого человека, укравшего спиртные напитки из магазина Пскова, задержали росгвардейцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области

Экипаж группы задержания получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.