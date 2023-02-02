Псковские организации призвали заявить о своем праве на налоговую льготу

16:58, 02 февраля 2023, ПАИ

До 1 апреля 2023 года псковские организации, имеющие право на льготы по транспортному или земельному налогу, должны самостоятельно направить в налоговый орган заявление об их предоставлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Кроме того, им необходимо направить заявление по налогу на имущество организаций, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.

Информация для налогоплательщиков:

• форма заявления о предоставлении организациям налоговых льгот по транспортному и земельному налогам и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@;

• форма заявления о предоставлении организациям налоговых льгот по налогу на имущество организаций и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@.

Индивидуальные предприниматели, находящиеся на специальных налоговых режимах, также до 1 апреля 2023 года должны предоставить заявление на льготу по налогу на имущество в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности.

Напомним, заявления и документы, подтверждающие льготу, удобнее всего представить в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» или по телекоммуникационным каналам связи.

В случае, если документы оформляются в бумажном виде, заявление можно направить или принести в любой налоговый орган Псковской области. По результатам его рассмотрения направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

О льготах, действующих на территории региона, можно узнать в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».