Ещё четыре сообщения о минировании школ поступило в Псковской области

14:36, 03 февраля 2023, ПАИ

Продолжают поступать сообщения о минировании школ в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

На этот раз появилась информация об угрозе для школ № 1 и 12, гимназии №28 в Пскове и школы-интерната в Великих Луках.

Также сегодня поступали сообщения о минировании в школе №5 в Великих Луках, школ № 11 и 24 в Пскове.

Ранее сегодня уже сообщалось о якобы заминированных школах. В частности, поступила информация о бомбе в школе №13 на улице Дружбы в Великих Луках, в школах на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и на улице Максима Горького, 61 в Пскове.

Напомним, в сентябре ПАИ писало о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре также поступала информация о минировании всех великолукских школ, которая снова оказалась ложной.