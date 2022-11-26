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Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании учебных заведений в Великих Луках

Неизвестные сообщили о минировании всех учебных заведений в Великих Луках. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, письма об этом поступили на электронную почту.

В настояшее время здания учреждений образования города проверяют оперативные службы.

Подобные сообщения злоумышленники разослали несколько дней назад, 22 ноября, и все они оказались ложными.

Напомним, что подобные волны лжеминирований наблюдаются в Псковской области не первый раз. «В таких случаях главное - не поддаваться панике и действовать педагогам согласно инструкциям», — отмечается в сообщении.

В сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информации о заложенных бомбах на территориях школ Пскова и Псковской области начали поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы поступили ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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