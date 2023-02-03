Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках

08:37, 03 февраля 2023, ПАИ

Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

В частности, поступила информация о бомбе в школе №13 на улице Дружбы в Великих Луках, в школе на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и на улице Максима Горького, 61 в Пскове. Также сообщается об угрозе в лицее №22 на улице Алтаева, 2 и в школе №13 на Пригородной, 9 в Пскове.

Напомним, в сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре также поступала информация о минировании всех великолукских школ, которая снова оказалась ложной.