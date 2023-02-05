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Политика

Командующий ВВС Белоруссии заявил о продолжении сотрудничества с РФ

Слаживание региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России будет продолжено для обеспечения безопасности Союзного государства. Об этом заявил командующий ВВС и силами ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович.

Летно-тактические учения совместные с РФ закончились, итоги подведены.  Исходя из военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, создана региональная группировка войск и сил.

По словам Лукьяновича, на западных рубежах, в Европе, группировка США выросла в пять раз начиная с 2017 года. «То есть на сегодня перебазировано уже 60 тысяч военнослужащих только американских. В 2017 году их было всего 12 тысяч», - сказал он.

Лукьянович также отметил, что летно-тактические учения Белоруссии и РФ, которые проводились на территории Белоруссии с 16 января по 1 февраля, были открытыми и носили сугубо оборонительный характер.

«Теперь наступает самый главный момент - анализ результатов учений. Целью учений было повышение оперативной совместимости. На каждом этапе нужно было действовать сообща, результативно и эффективно. А результаты у нас есть. Во-первых, мы использовали самолет А-50, который позволил нам значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах», - сказал командующий ВВС. По его словам, не менее важным моментом стала отработка вывода авиации из-под удара. 

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