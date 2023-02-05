Жертвами сильного землетрясения в Турции стали не менее 76 человек

09:53, 06 февраля 2023, ПАИ

Не менее 76 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции.

Кроме того, по данным властей, более 440 человек получили ранения. Разрушения зафиксированы в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. Рухнуло более 100 жилых зданий, в том числе многоэтажные дома, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов, сообщает РИА Новости.