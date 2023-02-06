Про становление вейкбординга в регионе рассказал псковский эксперт

16:35, 06 февраля 2023, ПАИ

Про становление вейкбординга в Пскове рассказал основатель псковского вейк-парка Павел Герасенков в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Соревнования привлекают не только тех, кто в них участвует, но и тех, кто хочет посмотреть. Самые первые соревнования прошли в 2014 году. Каждый последующий год мы пытались изобрести что-то интересное и новое. Потом года три у нас были соревнования из трех этапов», - вспомнил Павел Герасенков.

Потом, по словам гостя студии, он и его коллега Станислав Егоров приняли решение открыть федерацию воднолыжного спорта Псковской области. «И параллельно мы вошли в определенный ресурс, через который проводятся все соревнования: там все райдеры зарегистрированы, через него ведется судейство, даже можно онлайн смотреть, как проходят соревнования, - продолжил Павел Герасенков. - Мы узнали об этом ресурсе, подали заявку, нас одобрили, сначала у нас была одна звездочка в рейтинге соревнования, теперь уже три». Он объяснил, что сейчас три звезды - это уровень соревнований в Псковской области.

«С тех пор, как соревнования стали официальными, к нам стало больше людей приезжать из других городов, особенно из Питера», - подытожил Павел Герасенков.