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Культура

Псковский подрядчик столкнулся с трудностями при реставрации храма в Петербурге

Псковский подрядчик столкнулся со сложностями при реставрации храма «Всех скорбящих радость» в Санкт-Петербурге. Об этом руководитель известной в России реставрационной и строительной компании Павел Герасенков рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сейчас мы сдаём уже в эксплуатацию храм на проспекте Обуховской обороны в Петербурге «Всех скорбящих радость». Это воссозданный храм, он существовал до 1936 года, затем его взорвали большевики. Потом, в 90-е, археологи откопали фундамент, а сейчас мы на этом фундаменте возвели уже воссозданный по всем старым чертежам, по новому проекту, защищенному, как положено, во всех инстанциях, храм», - поделился Павел Герасенков.

Он отметил, что одна из сложностей реставрации объекта – это восстановить храм в первозданном виде. «А ещё нужно было добавить все, что по новым нормам необходимо: вентиляцию, отопление, дымоудаление, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, и в то же время остаться в тех же габаритах», - заметил руководитель строительной компании.

По его словам, самая большая проблема, с которой столкнулся подрядчик, – это канализационный коллектор, который находится прямо под фундаментом здания храма. «Он ровно идет по диагонали под фундаментом...» - пояснил Павел Герасенков. В итоге компания применила метод вдавливания свай без динамической нагрузки и смогла решить проблему.

Также Павел Герасенков рассказал, что сейчас компания реставрирует здание духовной академии Санкт-Петербурга, главный корпус которой находится на Обводном канале. «Сделали кровлю, предстоит проектирование и ремонт внутренних помещений, - сообщил гость студии. - На Синопской набережной отреставрировали храм Бориса и Глеба. Также закончили иконостас в Смольном соборе и приступаем к реализации проекта музея ангелов там же».

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