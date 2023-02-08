Александр Серавин участвует в работе экспертного совета «Политики новой волны»
Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин принимает участие в работе экспертного совета «Политики новой волны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.
В программе работы — мастер-класс «Архетипический образ политика: практика применения», экспертная панель «Диджитал-стратегии депутатов новой волны».
Встречу организовал Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» при поддержке Экспертного института социальных исследований.
Комментарии: 0 Обсудить >>>