Премьера балета на льду «Щелкунчик» состоится в Пскове 25 февраля

17:35, 08 февраля 2023, ПАИ

Премьера классического балета «Щелкунчик» в оригинальной хореографии пройдёт в Доме офицеров в Пскове 25 февраля. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

«Впервые Государственный балет на льду из Санкт-Петербурга приезжает в Псков, чтобы порадовать жителей и гостей города красочной, невероятно красивой и оригинальной хореографией и уникальными интерпретациями классических постановок на фоне роскошных сказочных декораций. На сцене настоящий лед! Это наш юбилейный тур, ведь недавно нам исполнилось 55 лет», – сообщают организаторы тура.

Балетная постановка впервые предстанет перед зрителями в новом жанре.

«Мы - единственный в мире балет на льду, кому удалось совместить несовместимое: переложить классические постановки балета на лед, – уверяет организатор. – Приглашаем вас на встречу с любимыми героями из волшебного мира, так похожего на реальность, где так же сталкиваются добро и зло, где всегда есть место высоким благородным чувствам и подвигам!»