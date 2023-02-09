«Загубили лосëнка»: кровавые следы браконьеров обнаружили псковские охотники

10:33, 09 февраля 2023, ПАИ

Останки лося, которые оставили браконьеры в лесу, обнаружили охотники в Псковском районе. Фотографии опубликованы в сообществе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

«И вот так бывает <…> Тоже считают себя охотниками. Работа браконьеров. Застрелили и бросили. Псковский район, в одном километре от деревни Сорокино. Загубили лосëнка», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что останки дикого животного, которые оставили неизвестные на обочине дороги, обнаружила жительница себежского поселка Идрица.