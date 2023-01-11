Псковские охотники выбросили останки животного на обочину дороги

11:38, 11 января 2023, ПАИ

Останки дикого животного, которые оставили охотники на обочине дороги, обнаружила жительница себежского поселка Идрица. Фотографии опубликованы в сообществе «Подслушано в Идрице» в соцсети «ВКонтакте».

«Новый способ утилизации биологических отходов охотниками. Интересно, это так и положено выбрасывать останки дикого животного на обочину дороги?!» - написала женщина.