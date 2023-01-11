Псковские охотники выбросили останки животного на обочину дороги
Останки дикого животного, которые оставили охотники на обочине дороги, обнаружила жительница себежского поселка Идрица. Фотографии опубликованы в сообществе «Подслушано в Идрице» в соцсети «ВКонтакте».
«Новый способ утилизации биологических отходов охотниками. Интересно, это так и положено выбрасывать останки дикого животного на обочину дороги?!» - написала женщина.
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