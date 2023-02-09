В этом году Пушкиногорская больница получит новый рентген-аппарат

19:56, 09 февраля 2023, ПАИ

В 2023 году по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» для Пушкиногорской межрайонной больницы предусмотрена закупка нового рентгена на два рабочих места, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новое оборудование будет цифровым и заменит старое, которое находится в нерабочем состоянии.

В настоящее время в больнице делают все необходимые снимки на передвижном рентген-аппарате, который находится в кабинете экстренной службы, а также на цифровом флюорографе. Временные неудобства не влияют на качество оказания необходимой медицинской помощи.