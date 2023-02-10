Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно

13:14, 10 февраля 2023, ПАИ

Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно, на пересечении улиц Коммунистической и Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате произошедшего пешеход пострадал и был доставлен в медучреждение. По словам очевидцев, знак упал из-за сильного порыва ветра.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.