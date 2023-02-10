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Происшествия

Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно

Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно, на пересечении улиц Коммунистической и Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В результате произошедшего пешеход пострадал и был доставлен в медучреждение. По словам очевидцев, знак упал из-за сильного порыва ветра. 

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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