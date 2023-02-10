Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно
Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно, на пересечении улиц Коммунистической и Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате произошедшего пешеход пострадал и был доставлен в медучреждение. По словам очевидцев, знак упал из-за сильного порыва ветра.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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