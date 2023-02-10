Делегация из Великих Лук укрепила в Республике Беларусь культурные и образовательные связи

18:56, 10 февраля 2023, ПАИ

В городе-побратиме Полоцке (Республика Беларусь) состоялась встреча делегации из города Великие Луки с представителями отдела культуры и образования Полоцкого райисполкома. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-Mews со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.

В ходе рабочей поездки прошло обсуждение культурно-образовательного соглашения о сотрудничестве в сферах: культуры, образования, спорта и туризма.

Коллеги из Полоцка рассказали о достопримечательностях древнего города, о мероприятиях, туристических платформах и о работе своих учреждений.

Также обсудили направления и сотрудничество в музейной, образовательной, выставочной, библиотечной, искусствоведческой сферах.

В марте с подобным визитом гости из Беларусии посетят город Великие Луки, познакомятся с учреждениями культуры, образования и спорта, примут участие в дискуссионных площадках.