Турецкий журналист считает, что страшное землетрясение спровоцировали военные США

23:32, 10 февраля 2023, ПАИ

Турецкое издание dikGAZETE пришло к выводу, что землетрясения в Турции устроил Пентагон с помощью проекта HAARP. Об этом пишет «Российская газета» в Telegram.

Речь идёт об американском военно-научном проекте HAARP по изучению взаимодействия ионосферы с электромагнитным излучением. В состав HAARP входят антенны, радары, лазерные локаторы, магнитометры и компьютеры для управления антенным полем. Как отмечает dikGAZETE, такая технология может менять климат, перемещать льды на полюсах, управлять океанскими волнами и вызывать землетрясения.

Как утверждает журналист газеты, носителем всех этих технологий был американский военный корабль USS Nitze, который накануне землетрясения прибыл в порт Стамбула, что, по мнению обозревателя, не может быть простым совпадением. Эксперт при этом напоминает, что перед землетрясением, произошедшим в 1999 году, в водах Турции также находился американский военный корабль с аналогичной системой.

«В результате землетрясения у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года, предположительно спровоцированных технологией HAARP, пострадало более 300 тыс. зданий в окрестностях Стамбула, 18,4 тыс. человек погибло, ещё 48,9 тыс. получили ранения», — говорится в статье.

«Косвенным подтверждением причастности США к катастрофе dikGAZETE считает закрытие консульств США и ряда западных стран в Турции в конце января. Этот шаг расценивается турецкими властями как указание на вероятность проведения международной операции в отношении Анкары», — пишет газета.

Также в статье отмечается, что в ходе американских военных учений Millenium Challenge – 2002 отрабатывался сценарий подавления страны, контролирующей морские пути, отмечает со ссылкой на источники Associated Press.

Напомним, 6 февраля президент Турции объявил общенациональный траур по погибшим.