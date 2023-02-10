Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Турецкий журналист считает, что страшное землетрясение спровоцировали военные США

Турецкое издание dikGAZETE пришло к выводу, что землетрясения в Турции устроил Пентагон с помощью проекта HAARP. Об этом пишет «Российская газета» в Telegram.

Речь идёт об американском военно-научном проекте HAARP по изучению взаимодействия ионосферы с электромагнитным излучением. В состав HAARP входят антенны, радары, лазерные локаторы, магнитометры и компьютеры для  управления антенным полем. Как отмечает dikGAZETE, такая технология может менять климат, перемещать льды на полюсах, управлять океанскими волнами и вызывать землетрясения. 

Как утверждает журналист газеты, носителем всех этих технологий был американский военный корабль USS Nitze, который накануне землетрясения прибыл в порт Стамбула, что, по мнению обозревателя, не может быть простым совпадением. Эксперт при этом напоминает, что перед землетрясением, произошедшим в 1999 году, в водах Турции также находился американский военный корабль с аналогичной системой. 

«В результате землетрясения у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года, предположительно спровоцированных технологией HAARP, пострадало более 300 тыс. зданий в окрестностях Стамбула, 18,4 тыс. человек погибло, ещё 48,9 тыс. получили ранения», — говорится в статье. 

«Косвенным подтверждением причастности США к катастрофе dikGAZETE считает закрытие консульств США и ряда западных стран в Турции в конце января. Этот шаг расценивается турецкими властями как указание на вероятность проведения международной операции в отношении Анкары», — пишет газета.

Также в статье отмечается, что в ходе американских военных учений Millenium Challenge – 2002 отрабатывался сценарий подавления страны, контролирующей морские пути, отмечает со ссылкой на источники Associated Press.

Напомним, 6 февраля президент Турции объявил общенациональный траур по погибшим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

Делегация из Великих Лук укрепила в Республике Беларусь культурные и образовательные связи
10 февраля 2023

В Турции на завалах работают российские спасатели
09 февраля 2023

Кабмин увеличил компенсацию за транспортировку промпродукции
08 февраля 2023

Парфюм с запахом WD-40 выпустили в США
07 февраля 2023

В магазинах Манилы можно расплачиваться обыкновенным луком
07 февраля 2023

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений
02 февраля 2023

В Херсонскую область прибыла медицинская бригада из Пскова
29 января 2023

Иван Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый подбитый M1 Abrams

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...