Аналитик предупредил об ослаблении рубля этой весной

10:01, 12 февраля 2023, ПАИ

Рубль весной, скорее, будет склонен к сдержанному ослаблению против доллара, евро и юаня на фоне увеличения дефицита государственного бюджета, неопределённости в отношении нефтегазовых поступлений и общего состояния российской экономики, рассказала «Прайм» аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

С одной стороны, власти активно разрабатывают меры восполнения дефицита бюджета после слабых январских данных (например, возможность привязки налогов в нефтяной отрасли к другим сортам нефти взамен сильно подешевевшей Urals, а также добровольные корпоративные взносы со сверхприбылей за 2022 год). С другой — как минимум в первой половине весны общая экономическая неопределённость будет сохраняться, а рынок продолжит оценивать эффект введённых эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС.

Кожухова указала, что в связи с вышеупомянутыми факторами доллар при умеренно негативном сценарии может стремиться к средним значениям около 78-81 рубля, евро — к 85-88 рублям, а китайский юань — к 11,50-12 рублям. Более слабая нацвалюта также выгодна экспортёрам, в связи с чем власти вряд ли будут принимать меры, направленные против снижения рубля при отсутствии его аномальных движений. Аналитик также призвала не списывать со счетов и геополитическую неопределённость: ведь в случае её усиления рубль почти наверняка окажется под волной новых продаж.

При нейтральном сценарии российская валюта может продолжить колебания недалеко от уровней начала февраля, то есть в районе 70 рублей против доллара, 75 рублей против евро и 10,50 рубля против китайского юаня, подытожила Кожухова.