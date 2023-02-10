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Страна и мир

Два землетрясения произошли в Грузии сегодня

В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, сообщает РИА Новости.

По данным центра, толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.

Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2023 10 февраля, 18:08

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