Fiat съехал в кювет в Великолукском районе, пострадали два человека

11:05, 13 февраля 2023, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП на 474-м километре автодороги Москва – Балтия в Великолукском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

38-летний водитель автомобиля Fiat Doblo, двигаясь из Пскова в направлении Москвы, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 22-летняя девушка и 38-летний мужчина. По информации ГИБДД Великолукского района, от госпитализации они отказались.