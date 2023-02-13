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Политика

Курс доллара побил рекорды прошлого апреля

На Московской бирже в понедельник курс рубля упал до апрельских минимумов к евро и доллару на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новых антироссийских санкций.

К 19:00 доллар подорожал на 43,5 копейки, до 73,83 рубля. Евро подорожал на 61,75 копейки, до 79,06 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 51,71 копейки, до 76,18 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,1 копейки, до 10,8 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль упал к доллару и евро на старте недели, участники торгов реагировали на снижение котировок нефти и находились в ожидании информации о новых санкциях. Ранее в ЕС сообщили, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России.

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