Мэр филиппинского города выплачивает в День святого Валентина тройную зарплату одиноким

21:20, 14 февраля 2023, ПАИ

Одиноким филиппинцам доплачивают в День святого Валентина, чтобы они ощутили, что их тоже любят, сообщает сегодня Telegram-канал «Лента дня».

Холостой мэр одного из городов выдаёт всем работягам без пары тройную дневную зарплату. Бонус полагается только тем, кто не был в браке от пяти лет. Акцию чиновник проводит третий год подряд и каждый раз платит людям из личных сбережений.