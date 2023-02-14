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Мэр филиппинского города выплачивает в День святого Валентина тройную зарплату одиноким

В одном из филиппинских городов одиноким людям мэр выплачивает тройную зарплату. Фото: лицензия Creative Commons Public Domain

Одиноким филиппинцам доплачивают в День святого Валентина, чтобы они ощутили, что их тоже любят, сообщает сегодня Telegram-канал «Лента дня».

Холостой мэр одного из городов выдаёт всем работягам без пары тройную дневную зарплату. Бонус полагается только тем, кто не был в браке от пяти лет. Акцию чиновник проводит третий год подряд и каждый раз платит людям из личных сбережений.

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