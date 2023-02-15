Входы в некоторые церкви Псково-Печерского монастыря снабдят пандусами

00:44, 15 февраля 2023, ПАИ

В ходе реставрации будут специально оборудованы пандусами для маломобильных граждан входные группы в некоторые церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение».

Авторы проектов реставрации и благоустройства учли потребности людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и инвалидов. Пандусами будут оборудованы входы в Лазаревскую церковь и Успенский собор.

Предполагается, что после реставрации Успенского собора будет открыт древний, первоначальный вход в храм. Он находится справа от современного входа и закрыт воротами. Древний вход отреставрируют и оборудуют специальными приспособлениями для маломобильных групп прихожан и паломников.