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Экономика

Как сэкономить в магазине, рассказали россиянам

Избежать лишних трат в магазинах позволяет составленный заранее список покупок, однако есть и ряд других лайфхаков, рассказал эксперт финансового маркетплейса Сравни Максим Глазков.

Сэкономить в торговом центре позволят кобрендинговые банковские карты с накопительной бонусной системой. Они дают возможность совершать покупки в кредит с достаточно большим грейс-периодом. Но в последнее время магазины стали начислять меньше бонусных баллов, поэтому картами имеет смысл пользоваться лишь для получения скидки.

«Кроме этого, банки самостоятельно дают кешбэк по картам за покупки в супермаркетах. Он может составлять до пяти процентов», — приводит слова Глазкова агентство «Прайм».

В некоторых магазинах также дают дополнительные скидки отдельным категориям граждан. Например, пенсионерам или посетителям с детьми. Некоторые сети для родителей делают программы лояльности.

Хорошо сэкономить можно на своем дне рождения — в этот день или за несколько дней до и после события магазины, рестораны и кафе часто предлагают имениннику дополнительную скидку, подытожил эксперт.

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