Чрезвычайно сыро: почему введена ЧС в Псковской области
Распоряжением правительства Псковской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Необходимость этого вызвана переувлажнением почвы, что привело к непростой ситуации в сельском хозяйстве. Такому решению предшествовал ряд исследований экспертов, на основании которых и было принято решение о введении ЧС.
Какие показатели привели к ЧС? Чем режим ЧС может помочь аграриям и куда им обращаться за помощью? Об этом – в наших карточках.
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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