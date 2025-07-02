Чрезвычайно сыро: почему введена ЧС в Псковской области

11:29, 02 июля 2025, ПАИ

Распоряжением правительства Псковской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Необходимость этого вызвана переувлажнением почвы, что привело к непростой ситуации в сельском хозяйстве. Такому решению предшествовал ряд исследований экспертов, на основании которых и было принято решение о введении ЧС.

Какие показатели привели к ЧС? Чем режим ЧС может помочь аграриям и куда им обращаться за помощью? Об этом – в наших карточках.