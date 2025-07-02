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Происшествия

Чрезвычайно сыро: почему введена ЧС в Псковской области

Распоряжением правительства Псковской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Необходимость этого вызвана переувлажнением почвы, что привело к непростой ситуации в сельском хозяйстве. Такому решению предшествовал ряд исследований экспертов, на основании которых и было принято решение о введении ЧС.

Какие показатели привели к ЧС? Чем режим ЧС может помочь аграриям и куда им обращаться за помощью? Об этом – в наших карточках.

  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Чрезвычайно сыро!
    Фото: Кирилл Гавриленко

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