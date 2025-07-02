О финансовом воспитании детей рассказали псковичам

12:27, 02 июля 2025, ПАИ

Важный навык для ребёнка – планировать траты. Как сформировать правильное отношение к деньгам у детей, рассказали ПАИ в контрольном управлении администрации Пскова.

Эксперты отмечают, что для развития финансовой независимости необходимо регулярно выделять ребёнку карманные деньги. При этом выплаты не должны быть связаны с оценками, поведением или настроением. Деньги должны учить ответственности, ставить цели, а не становиться инструментом манипуляции.

Если ребёнок ошибается в тратах, вместо запретов необходимо объяснять, как нужно было поступить. Ошибки – урок, а не повод для наказания, считают эксперты.

Также важно не покупать ребёнку всё, что он просит. Терпение формирует навык экономии и умение откладывать деньги на важные цели. Нужно обсуждать вместе с детьми семейный бюджет – это позволит им понять, куда уходят деньги и почему не всё можно купить сразу.

Отношение к деньгам у взрослых – лучший урок для детей, напоминают в контрольном управлении.

Напомним, что каждый понедельник в 12:30 в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выходит программа о финансах «Копилка». Подкасты «Копилки» слушайте в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».