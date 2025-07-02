Более 12 млн россиян защитились от кредитных мошенников

10:51, 02 июля 2025, ПАИ

Самозапрет на кредиты установили более 12 миллионов граждан с момента вступления в силу соответствующего закона 1 марта, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Граждане могут установить как полное, так и частичное ограничение на получение кредитов. При этом есть возможность выбрать конкретные финансовые организации: банки, микрофинансовые организации или обе категории одновременно.

Оформить самозапрет можно через личный кабинет на портале «Госуслуги». До конца лета такая возможность появится во всех офисах МФЦ страны.

Если гражданину потребуются заёмные средства, он может отменить самозапрет. Однако после этого придётся подождать несколько дней – «период охлаждения».

«Важно об этом проинформировать наиболее уязвимую категорию – пожилых людей. Рекомендую вам, уважаемые подписчики, рассказать о самозапрете на оформление кредитов родным и близким, а также при необходимости помочь с его подключением», – подчеркнул Вячеслав Володин.