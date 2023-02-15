Цены на огурцы, чеснок и виноград выросли в Псковской области

17:05, 15 февраля 2023, ПАИ

Цены на потребительском рынке Псковской области в январе 2023 года выросли на 0,5 % по сравнению с декабрем 2022 года. Больше всего подорожали свежие огурцы, чеснок, виноград. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,7%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,4 %, услуги – на 0,3 %.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию – на 8,5 % (из неё: на свежие огурцы – на 28,4 %, чеснок – на 19,5 %, виноград – на 15,3 %, репчатый лук – на 15,2 %, груши – на 9,8 %, морковь – на 8,9 %), мороженых кальмаров – на 8,1 %, черный байховый чай – на 6,8 %.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: мясные консервы для детского питания – на 6,4 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 5,8 %, крупа гречневая ядрица – на 5,7 %, вареная колбаса – на 4,7 %, мясо индейки – на 4,6 %, молоко для детей – на 4,4 %, зеленый чай – на 4,3 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аллохол – на 9,8 %, ренгалин – на 8,7 %, цитрамон – на 7,3 %, глицин, йод – на 6,7 %, аскорбиновую кислоту – на 5,6 %, активированный уголь – на 5,5 %, анальгин отечественный – на 4,8 %. Наибольшее снижение цен отмечено на канефрон – на 8,0 %, витамин Д3 – на 6,7 %, экстракт валерьяны – на 4,5 %, азитромицин – на 4,1 %.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали: зубная щетка – на 7,4 %, туалетная бумага – на 4,1 %, хозяйственное мыло – на 2,9 %. Заметное снижение цен наблюдалось на туалетное мыло – на 4,3 %, женские гигиенические прокладки – на 1,2 %.

Среди других непродовольственных товаров значительнее других подорожали: бритвенные одноразовые станки – на 9,6 %, свежесрезанные цветы – на 6,8 %, микроволновые печи – на 5,2 %, детский крем – на 4,8 %, женская юбка из полушерстяных или смесовых тканей – на 4,2 %, швейные машины – на 3,3 %, электропылесосы, электрочайники, медицинские электронные термометры – на 3 %.

Более всего подешевели: потолочный светильник – на 6,4 %, антисептик для рук – на 4,6 %, стиральные автоматические машины – на 4,0 %, аппарат для измерения артериального давления электронный – на 3,8 %, жидкие чистящие и моющие средства, бинт – на 3,2 %.

Среди услуг наибольший рост цен отмечен на полис КАСКО – на 27,7 %, изготовление съемного протеза – на 13,8 %, пребывание в санатории – на 12,0 %, проживание в гостинице 2* – на 11,1 %, проезд в междугородном автобусе – на 9,9 %. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на мойку легкового автомобиля – на 7,8 %, поставку набоек – на 7,1 %.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на клубную карту в фитнес-клуб – на 11,3 %, полет в салоне экономического класса самолета – на 10,7, %, пересылку простой посылки – на 4,4 %, поездку в страны Закавказья – на 3,2 %, проживание в гостинице 3* – на 3 %.