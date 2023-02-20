Псковский спортсмен завоевал медали на Кубке России по плаванию
Псковский спортсмен завоевал призовые места на Кубке России по плаванию, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
17-19 февраля на озере Шенфлиз на юге Калининграда прошёл IV этап Кубка России по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из России, а также представители Белоруссии, Германии, Польши.
Соревновались спортсмены на дистанциях от 25 до 200 метров.
Псковскую область представлял профессиональный спортсмен Марк Мордовцев.
По результатам состязаний Марк Мордовцев завоевал три медали: золото — 25 метров брассом, золото — 100 метров брассом и серебро — 50 метров брассом.
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