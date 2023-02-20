Псковский спортсмен завоевал медали на Кубке России по плаванию

07:28, 20 февраля 2023, ПАИ

Псковский спортсмен завоевал призовые места на Кубке России по плаванию, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

17-19 февраля на озере Шенфлиз на юге Калининграда прошёл IV этап Кубка России по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из России, а также представители Белоруссии, Германии, Польши.

Соревновались спортсмены на дистанциях от 25 до 200 метров.

Псковскую область представлял профессиональный спортсмен Марк Мордовцев.

По результатам состязаний Марк Мордовцев завоевал три медали: золото — 25 метров брассом, золото — 100 метров брассом и серебро — 50 метров брассом.