Названа причина пожара в грузовом поезде в Порховском районе
Причиной возгорания тепловоза в Порховском районе стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Кроме того, в деревне Васильки Пустошкинского района в своем доме сгорела 84-летняя пенсионерка. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В Муровицах Псковского района сгорел жилой дом, при пожаре пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в горбольницу. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.
В поселке Идрице Себежского района сгорел моторный отсек автомобиля «Фольксваген Гольф 3» 1992 года выпуска. Причина – неисправность топливной системы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>