Названа причина пожара в грузовом поезде в Порховском районе

09:34, 20 февраля 2023, ПАИ

Причиной возгорания тепловоза в Порховском районе стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в деревне Васильки Пустошкинского района в своем доме сгорела 84-летняя пенсионерка. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В Муровицах Псковского района сгорел жилой дом, при пожаре пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в горбольницу. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

В поселке Идрице Себежского района сгорел моторный отсек автомобиля «Фольксваген Гольф 3» 1992 года выпуска. Причина – неисправность топливной системы.