Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Сбер предоставил псковским предприятиям за год свыше 8 млрд рублей

Свыше 8 миллиардов рублей предоставило Псковское отделение Сбера предприятиям различных отраслей народного хозяйства в 2022 году. Об этом рассказал управляющий отделением Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона, передает корреспондент ПАИ.

Фото: Олег Юшин

По его словам, лидером по объёму полученных кредитов стала пищевая промышленность. Предприятия, занимающиеся недвижимостью, получили 1 млрд 400 млн рублей, компании, работающие в сфере торговли, - 1 млрд 200 млн рублей.

«Сбер применяет самые разные программы поддержки бизнеса. В частности, 1 млрд рублей у нас проходит по программе Минэкономразвития и 470 млн рублей по разным программам, которые действуют в государстве по поддержке малого и среднего предпринимательства», - заключил Владимир Компаниец.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>













20 февраля 2023

Сбер предоставил псковским предприятиям за год свыше 8 млрд рублей
20 февраля 2023

Более миллиона файлов обработали за год в Псковском Сбере для обучения искусственного интеллекта
20 февраля 2023

Глава Псковского отделения Сбера: Сейчас самое подходящее время для решения жилищных проблем
20 февраля 2023

Как развивается сельский туризм в регионе, обсудят на «Серебряном дожде»
18 февраля 2023

Украинские олигархи продолжают скрывать активы в Крыму

17 февраля 2023

Пушкиногорский район оплатил все исполнительные счета
17 февраля 2023

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 10% годовых
17 февраля 2023

Развитие туриндустрии Псковской области обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...