Сбер предоставил псковским предприятиям за год свыше 8 млрд рублей

17:51, 20 февраля 2023, ПАИ

Свыше 8 миллиардов рублей предоставило Псковское отделение Сбера предприятиям различных отраслей народного хозяйства в 2022 году. Об этом рассказал управляющий отделением Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона, передает корреспондент ПАИ.

По его словам, лидером по объёму полученных кредитов стала пищевая промышленность. Предприятия, занимающиеся недвижимостью, получили 1 млрд 400 млн рублей, компании, работающие в сфере торговли, - 1 млрд 200 млн рублей.

«Сбер применяет самые разные программы поддержки бизнеса. В частности, 1 млрд рублей у нас проходит по программе Минэкономразвития и 470 млн рублей по разным программам, которые действуют в государстве по поддержке малого и среднего предпринимательства», - заключил Владимир Компаниец.