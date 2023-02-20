В Псковской области объявили конкурс лучших произведений искусства

18:16, 20 февраля 2023, ПАИ

Начало конкурса на присуждение премий правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия объявил комитет по культуре Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета.

Зарегистрированные творческие ассоциации (союзы), общественные организации, а также редакции средств массовой информации смогут представить свои работы.

Произведение, которое выдвигается на соискание премии, должно быть обнародовано не менее чем за один календарный год до дня направления обращения (до 20 февраля 2022 года). Отмечается, что в творческой работе не должны содержаться мотивы экстремизма, насилия, жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, оскорбления чувств верующих, классовой и иной исключительности или нетерпимости.

Выдвижение произведения на соискание премии осуществляется только в отношении одного произведения соответствующего автора.

Документы принимаются с 20 февраля до 10 марта 2023 года в комитете по культуре Псковской области по адресу Псков, ул. Конная, д. 2. Список произведений, допущенных к участию, будет опубликован на сайте комитета в срок до 24 марта.