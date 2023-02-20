Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

На сцене Псковского дома офицеров на Масленицу «посадят картошку»

Блинами будут встречать в Псковском доме офицеров. Лицензия: Creative Commons

На радио «7 НЕБО» ведущие поговорили о мероприятиях Масленой недели с заместителем директора Дома офицеров Светланой Васильевой. Она рассказала, что готовит Дом офицеров.

«В 13:00 начнутся жаркие проводы зимы, где мы познакомим псковичей и гостей города с демисезонным «Модным приговором». Будет цыганский масленичный балаган, русский народный флешмоб – заслуженный коллектив театра танцев «Русские узоры». Дадим семейные рецепты здоровья. Будет солнечный обоз песен и мастер-класс по посадке картофеля «Урожай-2023». И конечно, тест-блин «Как правильно мужика себе приглядывать».

Очень ждём наших псковичей. Приходите к 12:00, к часу дня за 150 рублей вы сможете посетить театрализованную программу. Новые технологии помогут нам сжечь чучело прямо на сцене», — отметила Светлана Васильева.

Куда ещё можно сходить в Масленицу, читайте здесь. ​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2023

На шоу «Голос» наставники получат кнопки блокировки соперников
20 февраля 2023

На сцене Псковского дома офицеров на Масленицу «посадят картошку»
20 февраля 2023

В Пскове проходит предпремьерный показ фильма «Чекаго»
17 февраля 2023

«Масленичный разгуляй» начнётся в Пскове уже в ближайшее воскресенье
17 февраля 2023

Великолучане отличились в соревнованиях по подлёдной ловле рыбы в Усвятском районе
14 февраля 2023

«Иванушки International» появятся на киноэкранах
12 февраля 2023

Фестиваль «Музыка верит в лучшее» пройдёт в Пскове
12 февраля 2023

Пролетающую комету запечатлели фотографы в Псковской область


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...