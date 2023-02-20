На сцене Псковского дома офицеров на Масленицу «посадят картошку»

20:29, 20 февраля 2023, ПАИ

На радио «7 НЕБО» ведущие поговорили о мероприятиях Масленой недели с заместителем директора Дома офицеров Светланой Васильевой. Она рассказала, что готовит Дом офицеров.

«В 13:00 начнутся жаркие проводы зимы, где мы познакомим псковичей и гостей города с демисезонным «Модным приговором». Будет цыганский масленичный балаган, русский народный флешмоб – заслуженный коллектив театра танцев «Русские узоры». Дадим семейные рецепты здоровья. Будет солнечный обоз песен и мастер-класс по посадке картофеля «Урожай-2023». И конечно, тест-блин «Как правильно мужика себе приглядывать».

Очень ждём наших псковичей. Приходите к 12:00, к часу дня за 150 рублей вы сможете посетить театрализованную программу. Новые технологии помогут нам сжечь чучело прямо на сцене», — отметила Светлана Васильева.

Куда ещё можно сходить в Масленицу, читайте здесь. ​