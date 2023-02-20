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Культура

Масленица 2023: куда сходить в Псковской области

Масленичная неделя началась сегодня в России. До воскресенья псковичей и гостей региона ждут тематические мастер-классы, народные гуляния, катание с горки на санках, состязания в силе и ловкости и многое другое. Конечно же, не обойдётся и без обязательного атрибута Масленицы - вкусных блинов с ароматным чаем.

Несмотря на то что праздничная неделя только началась, Центр народного творчества уже провел в Пскове Масленичный разгуляй. Для гостей устроили бои стенка на стенку и угостили блинами. 

Фото: музей-заповедник "Изборск"

20 февраля

Сегодня празднование Масленицы начнётся в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Гостеприимные хозяйки расскажут о традициях празднования Масленицы у сето, помогут разучить элементы сетоского танца и дадут попробовать традиционные угощения. В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово будут проходить мастер-классы по приготовлению блинов. Также гостей усадьбы научат делать тряпичных кукол. 

23 февраля гостей усадьбы ждёт мастер-класс по приготовлению особых сетоских оладий. На 26 февраля запланировано выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе». Предварительно записаться можно по телефону 8 (911) 385-34-61.

Фото: Андрей Кокшаров

Ещё 15 февраля начались театрализованные интерактивные программы в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше

Участники программы побывают в гостях у царя Берендея, вместе с Лелем, Снегурочкой и скоморохами встретят весну, с почетом проводят зиму, сожгут чучело Масленицы, примут участие в масленичных увеселениях – катании с горки на санках, на карусели, состязаниях в силе и ловкости.

Завершится программа чаепитием с блинами и домашним вареньем. В программу также включена экскурсия по усадьбе Вечаша. Телефоны для записи и справок: +7 81133 21 553 и +7 81133 21 253. 

21 февраля

Также 21, 22 и 24 февраля на Хлебном хуторе пройдут индивидуальные программы с конкурсами-потешками, мастер-классом по изготовлению масленичной птички из сена. Гостей угостят блинами с киселем, травяным чаем и фирменной сгущенкой. Программа рассчитана на два часа.

На улице Пушкина 23-26 февраля пройдет масленичная ярмарка, на которой можно будет приобрести продукцию псковских ремесленников.

Фото: музей-заповедник "Изборск"

25 февраля

25 февраля основные праздничные мероприятия будут проходить в музее-заповеднике «Изборск». Тут в этот день вы сможете угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции и сжечь чучело Масленицы.

Для гостей музея будет работать блинная, различные экспозиции и музейное фотоателье. С подробной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Также масленичные мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха в Порхове, еще одна масленичная ярмарка «Печорская Масленица» запланирована в Печорах. Широкую Масленицу встретят также в Великих Луках.

26 февраля

Масленицу в этот день широко отметят и в Пскове. Также праздник состоится в Гдове на городской площади, мероприятие организуют в парке «Городской Вал» в Опочке и в городе Дно.

Фото: Андрей Кокшаров

В программе будут молодецкие забавы: поднятие гири, перетягивание каната, бои мешками, метание валенка, экскурсия по выставкам «Масленичный сувенир», «Город мастеров», мастер-класс по росписи пряников ручной работы от известного в Дновском районе кондитера-любителя Светланы Авдеевой, мастер-класс по изготовлению обереговой куклы и традиционное сожжение чучела Масленицы.

В этот же день масленичный разгуляй пройдет в Новоржеве, Острове, Плюсском районе и Новосокольниках. Помимо этого, состоится «Масленичный балаган» в музее М. П. Мусоргского в Куньинском районе.

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