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Экономика

Аркадий Мурылёв прокомментировал бизнес-акценты в послании президента

Бизнес-акценты в послании президента России прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Послание было разделено на несколько блоков: это СВО, поддержка новых регионов. Отметил бы несколько акцентов по бизнесу. Это декриминализация статей, связанных с экономическими преступлениям. Это деофшоризация, это развитие производств внутри страны», - заявил Аркадий Мурылёв, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

По словам псковского бизнес-омбудсмена, «это те посылы, которые слышит бизнес, и государство не останется в стороне». «Думаю, что акцент будет на программе импортозамещения, которая будет активнее развиваться», - добавил Аркадий Мурылёв.

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