Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

00:54, 22 февраля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом ТАСС сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.

«Президент РФ внёс в Государственную Думу проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений», — сказал он.

Как сообщил Володин, Дума рассмотрит законопроект 22 февраля.

«Внесённый президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — сказал спикер. Он уточнил, что проект был направлен в думские комитеты по международным делам и обороне.

Договор заключён между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в СНВ-3 Путин объявил накануне, выступая с посланием Федеральному Собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы, и перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент РФ.

Как рассказали позже в Кремле, Москва заранее не уведомляла коллег из Вашингтона об этом решении. Власти США со своей стороны заявили, что будут следить за этой ситуацией и готовы обсуждать с Россией ограничение стратегических вооружений.