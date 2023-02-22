Получившей травму на нерасчищенном тротуаре псковичке выплатят 250 тысяч рублей

08:29, 22 февраля 2023, ПАИ

Получившей перелом руки на нерасчищенном тротуаре псковичке выплатят 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

После обращения местной жительницы в надзорный орган сотрудники прокуратуры провели проверку. В результате было установлено, что данный участок дороги является муниципальной собственностью и относится к улично-дорожной сети. При этом муниципальный контракт на его уборку не заключался: тротуар никем не обслуживался.

В результате падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости правового предплечья. И до настоящего времени потерпевшая не в состоянии вести трудовую деятельность в прежнем объеме, ей показана реабилитация, лечение продолжается.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании с муниципального образования «Город Псков» в лице управления городского хозяйства компенсации морального вреда, утраченного заработка, денежных средств на приобретение лекарственных препаратов на общую сумму более 300 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела сторонами достигнуто мировое соглашение о выплате жительнице Пскова 250 тысяч рублей. Производство по делу прекращено, определение суда вступило в законную силу.