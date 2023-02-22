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Опубликован график работы псковских поликлиник в праздничные дни

Поликлиника в праздничные дни тоже изменит расписание работы. Фото ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»

Стал известен график работы Псковской городской поликлиники в период выходных и праздничных дней, связанных с празднованием Дня защитника Отечества. Его опубликовало ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Структурное подразделение – поликлиника № 1 (ул. Кузнецкая, д. 19):

– 23 февраля – по графику праздничного дежурства с 09:00 до 14:00 (приём терапевта, врача УЗД, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике);

– 24 февраля — по графику выходного дня с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, офтальмолога, процедурный кабинет, рентгенологическое отделение, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00);

– 25 февраля — по графику рабочей субботы с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, хирурга, оториноларинголога, КДЛ, процедурный кабинет, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00).

Структурное подразделение – поликлиника № 2 (ул. Коммунальная, д. 23):

– 23 февраля — по графику праздничного дежурства с 09:00 до 14:00 (приём терапевта, врача-невролога, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике);

– 24 февраля — по графику выходного дня с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, врача-хирурга, врача ультразвуковой диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, КТ, рентгенологическое отделение, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00);

– 25 февраля — по графику рабочей субботы с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, КДЛ, процедурный кабинет, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00).

Структурное подразделение – поликлиника У 3 (ул. Индустриальная, д. 8):

– 23 февраля — по графику праздничного дежурства с 09:00 до 14:00 (приём терапевта, офтальмолога, невролога, гинеколога, хирурга, ЭКГ, процедурный кабинет, КДЛ, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике);

– 24 февраля — по графику выходного дня с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, гинеколога, процедурный кабинет, КДЛ, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00);

– 25 февраля — по графику рабочей субботы с 09:00 до 16:00 (приём терапевта, гинеколога, эндокринолога, ЭКГ, УЗД, процедурный кабинет, КДЛ, рентгенологическое отделение, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 16:00);

– 26 февраля — по графику выходного дня с 09:00 до 15:00 (приём терапевта, гинеколога, обслуживание вызовов всех подразделений, выездные бригады, вакцинация против COVID-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» — с 10:00 до 15:00).

Женская консультация (ул. Индустриальная, д. 8):

– 23 февраля — с 09:00 до 14:00;

– 24 февраля — с 09:00 до 15:00;

– 25 февраля — с 09:00 до 15:00;

– 26 февраля — с 09:00 до 14:00;

Кол-центр — 29-90-28: вызов врача на дом, приём обращений по любым вопросам.

Поликлиника № 1:

66-53-54 — регистратура;

66-53-57, 66-53-58 — вызов врача на дом.

Поликлиника № 2:

56-78-15 — регистратура;

56-96-98 — вызов врача на дом.

Поликлиника № 3:

53-33-88 — регистратура;

53-29-46 — вызов врача на дом.

Регистратура женской консультации — 53-35-09.                                                                              

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