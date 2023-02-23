США смогут поставить танки Киеву только через год

23:34, 23 февраля 2023, ПАИ

США понадобится не меньше года, чтобы организовать доставку танков M1 Abrams на Украину. Об этом 23 февраля заявила командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут. Об этом сегодня пишет сайт РЕН ТВ.

«Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам... Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но, опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них», — сказала Вормут на встрече с военными обозревателями.

Один из вариантов поставки танков Киеву предполагает производство машин с нуля. Второй вариант предполагает переброску танков из тех стран, в которых «Абрамсы» уже имеются. Однако негативным последствием такого решения может стать «разрушение отношений с важными союзниками» США.

25 января Германия решила разрешить поставку танков Leopard на Украину. В тот же день США анонсировали передачу 31 M1A2 Abrams. Военные специалисты уже тогда отмечали, что поставка танков может серьёзно затянуться.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки западных танков не смогут переломить ход боевых действий в пользу ВСУ. Передача западных вооружений киевскому режиму только затянет конфликт и сделает партнёров Украины соучастниками как боевых действий, так и военных преступлений Киева.