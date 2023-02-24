Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для псковской детворы

21:19, 24 февраля 2023, ПАИ

Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для детей в сквере на Четырёх углах. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Просьба бережно относиться к реквизиту, чтобы до конца Масленой недели все желающие смогли поиграть и насладиться зимними забавами», — обратился к псковичам и гостям города Борис Елкин.

О том, как праздновать Масленицу в Пскове, Псковское агентство информации писало тут.