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Развлечения

Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для псковской детворы

Лабиринт из сена снова радует псковскую детвору. Фото Telegram

Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для детей в сквере на Четырёх углах. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Просьба бережно относиться к реквизиту, чтобы до конца Масленой недели все желающие смогли поиграть и насладиться зимними забавами», — обратился к псковичам и гостям города Борис Елкин.

О том, как праздновать Масленицу в Пскове, Псковское агентство информации писало тут.

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