Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для псковской детворы
Лабиринт из сена стал масленичным развлечением для детей в сквере на Четырёх углах. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Пскова Борис Елкин.
«Просьба бережно относиться к реквизиту, чтобы до конца Масленой недели все желающие смогли поиграть и насладиться зимними забавами», — обратился к псковичам и гостям города Борис Елкин.
О том, как праздновать Масленицу в Пскове, Псковское агентство информации писало тут.
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