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Общество

Масленичные гуляния развернутся в нескольких точках Пскова

Масленичные гуляния развернутся в нескольких точках Пскова, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

В этом году тематические площадки для семей с детьми будут работать в выходные дни, 25 и 26 февраля. В субботу в сквере на Четырех углах вновь будет сооружен лабиринт из сена. «В прошлом году он пользовался большой популярностью среди юных псковичей. Атмосферу дополнят большие соломенные фигуры», - уточнил Борис Елкин.

В этот же день на улице Пушкина развернется масленичная ярмарка. Местные ремесленники будут продавать самодельные игрушки, украшения, изделия из дерева и гастрономические сувениры.

В воскресенье в Детском парке, помимо традиционных аттракционов, будет работать парк деревянных игр. Дети смогут поучаствовать в боях мешками, проверить себя на ловкость и меткость, попить чай с блинами.

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