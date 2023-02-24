Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Госдеп США включил Михаила Ведерникова в санкционные списки

Губернатор Псковской области включён в санкционный список Госдепа. Фото ПАИ

США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову, восемь министров и целый ряд губернаторов российских регионов. Вашингтон объявил о мерах визовых ограничений в отношении 1 219 российских военных, сообщает «Интерфакс».

Госдеп США в пятницу объявил о введении санкций в отношении ряда российских министров и губернаторов, в том числе против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра энергетики Николая Шульгинова, министра цифрового развития Максута Шадаева.

Согласно документу, распространённому Госдепом, под санкции также подпали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин. Также под санкциями оказалась журналистка Ольга Скабеева.

В санкционные списки включили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Тверской области Игоря Руденю, губернатор Пензенской области Олега Мельниченко и других. Также под санкции попал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Помимо этого, в заявлении Госдепа говорится, что США принимают меры для введения визовых ограничений в отношении 1 219 российских военнослужащих в связи с ситуацией на Украине.

Также Госдеп сообщил о санкциях в отношении ряда организаций и компаний, в том числе против Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ, Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, судоходной компании «Пола Райз», АО «Аргус-Холдинг».

Более того, санкции коснулись управляющей организации Запорожской АЭС и её главы Олега Романенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2023

Госдеп США включил Михаила Ведерникова в санкционные списки
24 февраля 2023

Учёные Австралии нашли способ понизить количество сахара в соках
23 февраля 2023

Крымский сенатор назвал взлом российских радиостанций киевскими властями «позорным делом»
21 февраля 2023

Дмитрий Шахов - о послании президента: Интересны инициативы по международной политике
21 февраля 2023

Псковские десантники продолжают выбивать силы ВСУ с позиций под Кременной
19 февраля 2023

Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

18 февраля 2023

600 подарков для Псковской дивизии собрали «жёны героев»
16 февраля 2023

25 совместных мероприятий проведут Псков и Витебск в этом году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...