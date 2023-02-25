Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на улице Рокоссовского в Пскове

12:15, 25 февраля 2023, ПАИ

Полиция ищет свидетелей ДТП. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, 23-летнего юношу. Происшествие произошло у дома № 22 на улице Рокоссовского в Пскове в 20:35 24 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Водитель с места ДТП скрылся. Пешехода госпитализировали.

«Если вы или ваши знакомые стали очевидцем случившегося, если у вас есть запись с видеорегистратора или иная полезная информация, необходимо сообщить её по телефону 102!» — отметили в ведомстве.