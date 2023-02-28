Изменился состав Молодёжного парламента в Псковской области

14:50, 28 февраля 2023, ПАИ

В персональном составе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов произошло изменение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Написавшую заявление о досрочном прекращении полномочий Александру Скородинскую заменила Алина Фёдорова, которая по итогам конкурсного отбора была включена в кадровый резерв.

Произошедшая в связи с ротацией корректировка списочного состава Молодёжного парламента зафиксирована соответствующим постановлением Собрания.

Молодёжный парламент состоит из 26 человек. Половина мест была распределена между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, другая часть команды сформирована по результатам конкурсного отбора. Возможность ротации членов Молодёжного парламента предусмотрена нормативными документами.

Двухлетний срок полномочий нынешнего состава Молодёжного парламента истекает в начале 2024 года.