В Псковской области проходит конкурс эскизов археологического парка

11:38, 02 марта 2023, ПАИ

В Псковской области проходит конкурс на лучший эскизный проект ландшафтного археологического парка на территории выявленного объекта культурного наследия «Поселение Горожане» в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам конкурса будет определено лучшее концептуальное предпроектное предложение — идея по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории археологического объекта «Поселение Горожане», наиболее полно отражающую ее историческую, ландшафтную и археологическую ценность.

К участию в конкурсе приглашаются молодые архитекторы, художники — студенты профильных высших учебных заведений, а также авторские коллективы, состоящие из профессиональных архитекторов, художников, ландшафтных дизайнеров.

Помимо денежного приза, главной наградой для победителя конкурса станет возможность реализовать свои идеи при проектировании и создании ландшафтного экологического парка.

Дополнительную информацию можно получить у председателя конкурсной комиссии Александра Михайлова по телефону: +7-911-369-59-87 или электронной почте: navigarch@gmail.com.

Торгово-ремесленное поселение эпохи викингов 10–11 веков у деревни Горожане Новосокольнического района было открыто в 2016 году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал это событие в числе самых значимых в археологической среде за последние 20 лет.

Ежегодно на месте раскопа над изучением найденных артефактов работает полевая археологическая школа. Только в прошлом сезоне вещевая коллекция экспедиции составила порядка 250 предметов.