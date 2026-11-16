В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений

18:58, 16 ноября 2026, ПАИ

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетевому газоснабжению по программе догазификации десять тысяч домовладений в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Всего к настоящему времени у жителей региона принята 21,1 тысячи заявок на догазификацию, газопроводы подведены более чем к 17,3 тысячи земельных участков.

«Газовая инфраструктура в Псковской области постоянно расширяется. В президентскую программу догазификации регулярно добавляются новые населённые пункты. Мы держим установленный нами темп подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, по которым одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведётся подготовка домовладений к приёму газа.