Особый борщ приготовили великолучанки для военных в зоне СВО

12:46, 02 марта 2023, ПАИ

Сухая смесь для борща, приготовленная великолучанками, доставлена солдатам в зону боевых действий 1 марта. Об этом сообщает фонд «Сыны Отечества».

«Наконец-то мы дождались ребят, они привезли нам борщ, и мы, не дождавшись, пока они уедут, сразу начали его варить. Мы попробуем его прямо сегодня, не можем ждать, выглядит очень аппетитно, и на вкус, уверен, так же. Спасибо огромное! Наш тыл, мы уверены, в надежных руках», - сказал один из бойцов в видеоотзыве, передает портал Luki-News.

Отметим, что в течение двух месяцев жительницы Великих Лук и Великолукского района занимались закупкой, развозкой, шинковкой и сушкой овощей для приготовления сухой борщевой смеси «Великолучаночка». В сборе продуктов принимали участие ученики образовательных учреждений города, общественные организации и другие неравнодушные великолучане.

Ранее сообщалось, что псковские активистки начнут производить для военнослужащих лечебные мази, также они занимаются изготовлением маскировочных сетей.