Лечебные мази по собственному рецепту начнут производить псковички для военных

11:29, 01 марта 2023, ПАИ

Лечебные мази для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, начнут изготавливать псковские активистки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алена Ключерова.

Планируется производство мазей разного типа: заживляющих, разогревающих и увлажняющих. Сейчас идет разработка уникальной рецептуры. Рецепт заживляющей мази уже готов.

Мази будут созданы на основе прополиса, воска, меда и различных трав. Волонтеры планируют начать поставки уже через две недели.

Ранее сообщалось, что активистки из Пскова произведут более 400 маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО.