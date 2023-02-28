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Общество

Более 400 маскировочных сетей поставят псковские волонтеры в зону СВО

Фото группы «Пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям»

Крупный заказ на изготовление более 400 маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО поступил псковским активистам, которые занимаются изготовлением камуфляжного покрытия. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила представитель совета ПРОО «Альт» Алена Ключерова.

Она предположила, что может возникнуть дефицит материала, который активисты обычно заказывают у производителя в Иваново. Также нужны стойки для изготовления сетей. При этом, заметила Алена Ключерова, людей на производстве хватает.

«Раньше заказывали в районе 50 сетей. Сейчас приходит теплая пора и для военных такие сети становятся более востребованными. Поэтому заказы будут увеличиваться», – отметила Алена Ключерова.

Напомним, что псковские бойцы уже успели высоко оценить работу псковичек.

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